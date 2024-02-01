ميقاتي: تعمل مجموعة "الدول الخمس" على حل الفراغ الرئاسي بما في ذلك التواصل مع مختلف الاطراف والأحزاب السياسية للتوصل إلى توافق حول ملف الرئاسة ومع ذلك فقد أعاقت الانقسامات السياسية والعوامل الخارجية هذه الجهود

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