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ميقاتي: ليتحمّل جميع النواب المسؤولية بشكل صحيح لمصلحة لبنان وأن يعملوا بجدية على انتخاب رئيس
Lebanon 24
01-02-2024
|
11:22
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ميقاتي: ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة ومسؤولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد بتوجيه الاتهامات الى الحكومة واليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على الدستور
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