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ميقاتي: كان هوكشتاين واضحا في القول إن المطلوب حل دبلوماسي يسمح لابناء الجنوب بالعودة الى مدنهم وقراهم وكذلك سكان شمال اسرائيل

Lebanon 24
01-02-2024 | 11:23
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