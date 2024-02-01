ميقاتي: أقدر تقديراً عالياً التزام إدارة الرئيس بايدن بتجنب امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى لبنان وأنا ممتن لجهود الولايات المتحدة المستمرة في معالجة الأزمة

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