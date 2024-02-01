الرئيس الأميركي جو بايدن يُوقّع قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية (الحرة)

Lebanon 24