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وزير الخارجية الايرانية في اتصال مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس": لا يحقّ لأحد غير الفلسطينيين تقرير مصير هذا الشعب
Lebanon 24
01-02-2024
|
12:18
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