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ماكرون: إعترافنا بالدولة الفلسطينية سيكون جزءا من خطة الأمن والاستقرار في المنطقة

Lebanon 24
01-02-2024 | 12:27
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