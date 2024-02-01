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مساعدة وزير الخارجية الأميركية: مدير "سي آي إيه" يعمل مع قطر ومصر وإسرائيل على صفقة تؤدي لوقف إنساني لإطلاق النار

Lebanon 24
01-02-2024 | 12:33
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