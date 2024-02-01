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مكتب نتنياهو تعليقا على العقوبات الأميركية ضدّ مستوطنين: نعمل ضدّ كل الخارجين عن القانون

Lebanon 24
01-02-2024 | 13:08
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