مولوي: أتبنّى الكلام الذي يحمي لبنان وحمايته تبدأ من تماسكه داخليًّا ولا أحد يُخوّن البطريرك الراعي ونحن مع حماية الجنوب من أي اعتداء ومع تطبيق القرارات الدولية من الجانبين ومع الشرعية

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