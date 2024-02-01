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مولوي: أتبنّى الكلام الذي يحمي لبنان وحمايته تبدأ من تماسكه داخليًّا ولا أحد يُخوّن البطريرك الراعي ونحن مع حماية الجنوب من أي اعتداء ومع تطبيق القرارات الدولية من الجانبين ومع الشرعية

Lebanon 24
01-02-2024 | 14:31
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