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وزارة الخارجية الفلسطينية: نُرحّب بالقرار الأميركي توقيع أمر تنفيذي بعقوبات على المستوطنين المتورطين باعتداءات ضدّ الفلسطينيين في الضفة

Lebanon 24
01-02-2024 | 15:27
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