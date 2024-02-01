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"أ.ب" عن مسؤول إسرائيلي: المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة في غزة قيد الإنشاء

Lebanon 24
01-02-2024 | 15:44
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