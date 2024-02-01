Advertisement

أخبار عاجلة

"إن بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي: إسرائيل لا تحرز الكثير من التقدّم ضد حماس في غزة كما هو مأمول

Lebanon 24
01-02-2024 | 17:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شبكة "NBC" عن مسؤولين أميركيين: بلينكن أبلغ نتنياهو أنه لا حل عسكرياً بشأن مصير حماس وعلى إسرائيل الاعتراف بذلك
lebanon 24
02/02/2024 08:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي رفيع: إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت سرقة "حماس" أو تحويلها المساعدات الأممية
lebanon 24
02/02/2024 08:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: "سي آي إيه" تجمع معلومات عن قادة "حماس" وموقع الرهائن في غزة وتقدمها لإسرائيل
lebanon 24
02/02/2024 08:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"إن بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي: تعلقيات نتنياهو من اتفاق التبادل تعكس تأثير أعضاء اليمين في ائتلافه وليس موقفه
lebanon 24
02/02/2024 08:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:27 | 2024-02-02
01:24 | 2024-02-02
01:19 | 2024-02-02
00:37 | 2024-02-02
00:06 | 2024-02-02
18:37 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24