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رئيس الأركان الإسرائيلي خلال تفقد الحدود الشمالية مع لبنان: عودة السكان لن تتم إلا عندما يصبح الوضع آمناً

Lebanon 24
01-02-2024 | 17:37
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