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مسؤولون أميركيون: خطط لشنّ سلسلة ضربات ضد أهداف تشمل أفراداً ومنشآت إيرانية في العراق وسوريا

Lebanon 24
01-02-2024 | 18:09
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