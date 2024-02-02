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موقع إكسيوس: من المتوقع أن يوقع بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين وربما مسؤولين إسرائيليين
Lebanon 24
02-02-2024
|
01:24
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