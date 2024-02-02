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صحيفة "هآرتس" نقلاً عن مسؤول في حزب بيني غانتس: إن شعرنا أن هناك صفقة وأن نتنياهو يعرقلها لأسباب سياسية فسنترك الحكومة

Lebanon 24
02-02-2024 | 01:27
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