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الجيش الإسرائيلي يواصل حصار منطقتي تل الهوى والشيخ عجلين ويستهدفهما بقصف عنيف ولا سيما العمارات السكنية (الميادين)

Lebanon 24
02-02-2024 | 02:19
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