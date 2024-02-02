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وكالة الأناضول: الشرطة التركية تعتقل 7 أشخاص بتهمة بيع معلومات لجهاز الموساد الإسرائيلي

Lebanon 24
02-02-2024 | 03:35
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