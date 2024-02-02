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الجيش الأردني: قوات حرس الحدود ألقت القبض على 4 اسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي
Lebanon 24
02-02-2024
|
03:55
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