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رويترز: حركة النجباء العراقية الموالية لإيران تعلن أنها ستواصل الهجمات على القوات الأميركية حتى انتهاء حرب غزة وانسحاب تلك القوات من العراق

Lebanon 24
02-02-2024 | 04:21
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