Advertisement

أخبار عاجلة

ممثل منظمة الصحة العالمية: هناك عجز في التغطية الصحية ونقص كبير في الأدوية بقطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
02-02-2024 | 04:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: نشعر بالفزع إزاء الهجمات المستمرة على مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
02/02/2024 17:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: ملتزمون بتقديم الدعم والمساعدة إلى سكان غزة (الجزيرة)
lebanon 24
02/02/2024 17:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم الصحة العالمية للجزيرة: بإمكاننا تقديم المعدات والأدوية لكننا بحاجة لوقف إطلاق النار (الجزيرة)
lebanon 24
02/02/2024 17:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر تعرض غزة لـ"أوبئة كبيرة"
lebanon 24
02/02/2024 17:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2024-02-02
10:19 | 2024-02-02
10:18 | 2024-02-02
10:12 | 2024-02-02
09:43 | 2024-02-02
09:39 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24