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"واشنطن بوست": الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنّ اتفاق التطبيع السعودي يجب أن يبدأ خلال الشهرين المقبلين (الميادين)

Lebanon 24
02-02-2024 | 05:38
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