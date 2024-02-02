Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: عقبات عدة طرأت على صفقة تبادل الأسرى المتوقعة (العربية)

Lebanon 24
02-02-2024 | 08:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين مشاركين بمفاوضات تبادل الأسرى: تصريحات نتنياهو مضرة وربما يسعى لإفشال الصفقة
lebanon 24
02/02/2024 17:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يبحث الليلة مقترحا قطريا لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى (العربية)
lebanon 24
02/02/2024 17:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وصول وفد أمني إسرائيلي إلى باريس لبحث صفقة تبادل أسرى مع مسؤولين أميركيين وقطريين ومصريين(العربي)
lebanon 24
02/02/2024 17:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعلن رفضه القاطع لشروط حماس لصفقة تبادل أسرى
lebanon 24
02/02/2024 17:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:28 | 2024-02-02
10:27 | 2024-02-02
10:20 | 2024-02-02
10:19 | 2024-02-02
10:18 | 2024-02-02
10:12 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24