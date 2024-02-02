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وول ستريت جورنال: البنتاغون يتوقع شن غارات على مصالح إيرانية في سوريا والعراق خلال يومين (العربية)

Lebanon 24
02-02-2024 | 09:33
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