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خبراء أمميون: الجيش الإسرائيلي استهدف العديد من منشآت الأونروا في انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة (الشرق)

Lebanon 24
02-02-2024 | 09:43
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