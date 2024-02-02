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محكمة العدل الدولية تعلن أنها مؤهلة للنظر في الجزء الأكبر من قضية تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-02-2024 | 10:19
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