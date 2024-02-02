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منظومة "حيتس أرو" تعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتّجاه مدينة إيلات الإسرائيلية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
02-02-2024
|
10:27
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