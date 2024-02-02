زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: لم يحدث قط في تاريخنا أن شهدنا هذا القدر من انعدام المسؤولية وهذه الحكومة غير مؤهلة ونتنياهو غير كفؤ (الجزيرة)

Lebanon 24