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غالانت: يخطئ "حزب الله" جدا إذا اعتقد أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار في لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
02-02-2024 | 11:07
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