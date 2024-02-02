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"الخارجية" الأميركية: عقوبات على أفراد بالحرس الثوري الإيراني بتهمة شن هجمات سيبرانية على بنية تحتية أميركية

Lebanon 24
02-02-2024 | 11:35
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