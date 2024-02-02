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أخبار عاجلة
"رويترز" عن مصدر مطلع: مجموعة الشحن العالمية CMA CGM تعلق عبور سفنها باب المندب حتى إشعار آخر بسبب المخاطر
Lebanon 24
02-02-2024
|
12:29
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