مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لـ"الحرة": السلام في الشرق الأوسط لن يأتي إلا عبر قيام دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل ولا يمكن لـ"حماس" أن تكون جزءا من الحل بعد اليوم

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