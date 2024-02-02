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مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لـ"الحرة": السلام في الشرق الأوسط لن يأتي إلا عبر قيام دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل ولا يمكن لـ"حماس" أن تكون جزءا من الحل بعد اليوم
Lebanon 24
02-02-2024
|
12:35
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