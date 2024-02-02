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وزير خارجية الإمارات يؤكد أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي قاد المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
02-02-2024 | 13:32
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