Advertisement

أخبار عاجلة

25 ديمقراطيا بمجلس الشيوخ يحثون بايدن على تشجيع الإسرائيليين على اتخاذ 5 خطوات لمضاعفة المساعدات لقطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
02-02-2024 | 13:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن: نبحث العمل لمضاعفة المساعدات للمحتاجين بغزة والتفكير في خطة بعيدة المدى لإعادة الإعمار بعد الصراع (الجزيرة)
lebanon 24
03/02/2024 00:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: وضحنا لإسرائيل ضرورة اتخاذ خطوات لتوفير المساعدات لسكان قطاع غزة وتقليل معاناتهم الإنسانية ومواجهة خطاب الشيطنة
lebanon 24
03/02/2024 00:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جاك ريد: خسارة الجنود أمر مأساوي وواثق من أن إدارة بايدن سترد بشكل مناسب
lebanon 24
03/02/2024 00:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبة بمجلس النواب الأميركي آيانا بريسلي: على الرئيس بايدن أن يستجيب لدعواتنا لتسهيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
03/02/2024 00:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2024-02-02
16:55 | 2024-02-02
16:35 | 2024-02-02
16:27 | 2024-02-02
16:26 | 2024-02-02
16:23 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24