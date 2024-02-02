13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
25 ديمقراطيا بمجلس الشيوخ يحثون بايدن على تشجيع الإسرائيليين على اتخاذ 5 خطوات لمضاعفة المساعدات لقطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
02-02-2024
|
13:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن: نبحث العمل لمضاعفة المساعدات للمحتاجين بغزة والتفكير في خطة بعيدة المدى لإعادة الإعمار بعد الصراع (الجزيرة)
Lebanon 24
بلينكن: نبحث العمل لمضاعفة المساعدات للمحتاجين بغزة والتفكير في خطة بعيدة المدى لإعادة الإعمار بعد الصراع (الجزيرة)
03/02/2024 00:06:42
03/02/2024 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينكن: وضحنا لإسرائيل ضرورة اتخاذ خطوات لتوفير المساعدات لسكان قطاع غزة وتقليل معاناتهم الإنسانية ومواجهة خطاب الشيطنة
Lebanon 24
بلينكن: وضحنا لإسرائيل ضرورة اتخاذ خطوات لتوفير المساعدات لسكان قطاع غزة وتقليل معاناتهم الإنسانية ومواجهة خطاب الشيطنة
03/02/2024 00:06:42
03/02/2024 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جاك ريد: خسارة الجنود أمر مأساوي وواثق من أن إدارة بايدن سترد بشكل مناسب
Lebanon 24
رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جاك ريد: خسارة الجنود أمر مأساوي وواثق من أن إدارة بايدن سترد بشكل مناسب
03/02/2024 00:06:42
03/02/2024 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
النائبة بمجلس النواب الأميركي آيانا بريسلي: على الرئيس بايدن أن يستجيب لدعواتنا لتسهيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
النائبة بمجلس النواب الأميركي آيانا بريسلي: على الرئيس بايدن أن يستجيب لدعواتنا لتسهيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة (الجزيرة)
03/02/2024 00:06:42
03/02/2024 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله
06:55 | 2024-02-02
02/02/2024 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ثمن الـ250 ليرة بالدولار.. إكتشفوا السعر!
Lebanon 24
إليكم ثمن الـ250 ليرة بالدولار.. إكتشفوا السعر!
13:38 | 2024-02-02
02/02/2024 01:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ إستثنائي بشأن سحوبات الدولار.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ إستثنائي بشأن سحوبات الدولار.. ما هو؟
03:45 | 2024-02-02
02/02/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الرابع وصل إلى لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون الطقس
Lebanon 24
المنخفض الرابع وصل إلى لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون الطقس
07:35 | 2024-02-02
02/02/2024 07:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة في محيط الضاحية.. شاهدوا الفيديو الخاص بها!
Lebanon 24
حادثة مرعبة في محيط الضاحية.. شاهدوا الفيديو الخاص بها!
11:50 | 2024-02-02
02/02/2024 11:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:57 | 2024-02-02
"سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض: لن نقوم بشن أي غارات داخل إيران (الجزيرة)
16:55 | 2024-02-02
القيادة المركزية الأميركية: استخدمنا في الغارات الجوية على سوريا والعراق أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه
16:35 | 2024-02-02
"وول ستريت جورنال" عن مسؤول في البنتاغون: الضربات الجوية في #سوريا والعراق استهدفت 7 منشآت (الجزيرة)
16:27 | 2024-02-02
قصف يستهدف مقار للفصائل المسلحة العراقية بمنطقة السكك في قضاء القائم (الحدث)
16:26 | 2024-02-02
بدء القصف الجوي الأميركي داخل الأراضي العراقية (الحدث)
16:23 | 2024-02-02
إردوغان يعيّن فاتح كاراهان محافظاً جديداً للبنك المركزي التركي بعد ساعات على استقالة حفيظة غاية إركان
فيديو
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
03/02/2024 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
03/02/2024 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
03/02/2024 00:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24