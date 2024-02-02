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أردوغان يؤكد لرئيس الوزراء السويدي أهمية بدء آلية التعاون الثنائي في مجال الأمن وتقديم ستوكهولم الدعم لأنقرة في مكافحتها للإرهاب (الأناضول)

Lebanon 24
02-02-2024 | 13:42
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