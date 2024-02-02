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الخارجية الأميركية: بلينكن يتوجه إلى المنطقة بزيارة جديدة وسيدفع باتّجاه صفقة للإفراج عن الرهائن (الحدث)

Lebanon 24
02-02-2024 | 14:19
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