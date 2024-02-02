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رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحريين لـ"الجزيرة": إسرائيل ضاعفت عدد المعتقلين الفلسطينيين بعد السابع من تشرين الاول

Lebanon 24
02-02-2024 | 14:41
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