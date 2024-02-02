Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات تتحدث عن قيام إسرائيل بشن الضربات على شرق سوريا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
02-02-2024 | 15:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في غزة: اسشهاد 24927 فلسطينيا وإصابة 62388 آخرين في الضربات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/02/2024 02:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس بسوريا "حاج صادق" بالقصف الإسرائيلي في دمشق (سكاي نيوز)
lebanon 24
03/02/2024 02:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لدينا معلومات عن أماكن وجود مختطفينا لكن لم يكن لدينا معلومات حول هروب مختطفين (سكاي نيوز)
lebanon 24
03/02/2024 02:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: الضربات بداية حملة طويلة لاستهداف وكلاء إيران بالعراق وسوريا
lebanon 24
03/02/2024 02:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:01 | 2024-02-02
18:52 | 2024-02-02
18:51 | 2024-02-02
18:49 | 2024-02-02
18:48 | 2024-02-02
18:46 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24