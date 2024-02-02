Advertisement

أخبار عاجلة

"فوكس نيوز" تؤكد بدء الضربات الأميركية رداً على الهجوم الذي وقع في شمال الأردن (سكاي نيوز)

Lebanon 24
02-02-2024 | 15:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر عسكري اردني لـ "سكاي نيوز عربية": الاشتباكات مازالت مستمرة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للأردن
lebanon 24
03/02/2024 02:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: الضربات بداية حملة طويلة لاستهداف وكلاء إيران بالعراق وسوريا
lebanon 24
03/02/2024 02:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت" جورنال عن دبلوماسي إيراني: لا أتوقع أي ضربات في إيران ردا على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأميركية في الأردن
lebanon 24
03/02/2024 02:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام رسمية سورية تقول إن "عددا من المستشارين الإيرانيين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي جنوبي دمشق" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/02/2024 02:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:01 | 2024-02-02
18:52 | 2024-02-02
18:51 | 2024-02-02
18:49 | 2024-02-02
18:48 | 2024-02-02
18:46 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24