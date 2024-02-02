Advertisement

أخبار عاجلة

إردوغان يعيّن فاتح كاراهان محافظاً جديداً للبنك المركزي التركي بعد ساعات على استقالة حفيظة غاية إركان

Lebanon 24
02-02-2024 | 16:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان يعيّن فاتح كاراهان محافظاً للبنك المركزي
lebanon 24
03/02/2024 02:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس بايدن ونظيره التركي رجب طيب إردوغان ناقشا أهمية تعزيز الناتو ومسألة انضمام السويد للحلف
lebanon 24
03/02/2024 02:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: استخدمنا في الغارات الجوية على سوريا والعراق أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه
lebanon 24
03/02/2024 02:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا.. حاكمة المصرف المركزي تستقيل من مهامها لهذه الأسباب
lebanon 24
03/02/2024 02:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:04 | 2024-02-02
19:01 | 2024-02-02
18:52 | 2024-02-02
18:51 | 2024-02-02
18:49 | 2024-02-02
18:48 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24