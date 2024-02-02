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"وول ستريت جورنال" عن مسؤول في البنتاغون: الضربات الجوية في #سوريا والعراق استهدفت 7 منشآت (الجزيرة)

Lebanon 24
02-02-2024 | 16:35
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