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بايدن: أمرت الجيش بتنفيذ ضربات ضد منشآت تابعة للحرس الثوري في سوريا والعراق

Lebanon 24
02-02-2024 | 17:17
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