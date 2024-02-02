Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: ردنا بدأ اليوم وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نحددها

Lebanon 24
02-02-2024 | 17:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن يحذّر: الرد الأميركي بدأ اليوم وسيستمر
lebanon 24
03/02/2024 06:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كيربي: ردنا اليوم يهدف إلى إضعاف وتعطيل قدرات الجماعات الموالية لإيران على تنفيذ هجمات ضد قواتنا
lebanon 24
03/02/2024 06:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من أبرز أهداف مشروع موازنة 2024 تمكين القدرة التمويلية للخزينة التي تبقى اليوم ركيزة الاستقرار المالي والنقدي كما والعنصر الاهم لاستدامة الادارات والمؤسسات العامة وتوفير الخدمات للمواطنين واعادة بناء اقتصاد فعّال
lebanon 24
03/02/2024 06:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اليوم نناقش الموازنة التي ارسلناها في المهل الزمنية المطلوبة اما بالنسبة الى مشاريع القوانين المرسلة وخطة التعافي فليتها كانت مرتبطة بمهل لكي تكون حافزاً للاسراع في درسها في مجلس النواب ونحن على استعداد لدرسها معاً ونقبل بأي اقتراح لتمويلها
lebanon 24
03/02/2024 06:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:05 | 2024-02-02
23:05 | 2024-02-02
23:04 | 2024-02-02
23:04 | 2024-02-02
20:12 | 2024-02-02
20:05 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24