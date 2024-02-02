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بايدن: ليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا أننا سنرد والولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم

Lebanon 24
02-02-2024 | 17:18
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