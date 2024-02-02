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الجيش الأميركي: الضربات الجوية استُخدِمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه
Lebanon 24
02-02-2024
|
17:26
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