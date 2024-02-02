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رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي: ضربات اليوم جاءت بعد تأخير سمح لأعدائنا بالاستعداد

Lebanon 24
02-02-2024 | 17:48
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