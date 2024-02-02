Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: الأهداف تم اختيارها لمنع وقوع ضحايا مدنيين

Lebanon 24
02-02-2024 | 17:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: إسرائيل يمكنها عمل المزيد لتقليل وقوع ضحايا مدنيين
lebanon 24
03/02/2024 06:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن مخاوف حيال سقوط ضحايا مدنيين في قطاع غزة
lebanon 24
03/02/2024 06:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بإمكان إسرائيل فعل المزيد لتقليل وقوع ضحايا
lebanon 24
03/02/2024 06:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الأهداف الجوية استهدفنا قدرة الحوثيين على تخزين وإطلاق وتوجيه صواريخهم أو مسيراتهم (الشرق)
lebanon 24
03/02/2024 06:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:05 | 2024-02-02
23:05 | 2024-02-02
23:04 | 2024-02-02
23:04 | 2024-02-02
20:12 | 2024-02-02
20:05 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24