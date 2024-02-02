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البيت الأبيض: نعتقد أن الضربات في سوريا والعراق كانت ناجحة ولا نعلم عدد المسلحين الذين قُتلوا أو جُرحوا

Lebanon 24
02-02-2024 | 17:54
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