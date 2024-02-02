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مدير عمليات هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: من المرجح أن عدداً من الجماعات حرّكت دفاعاتها خلال الأيام الأخيرة

Lebanon 24
02-02-2024 | 18:15
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